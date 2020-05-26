БУТБ изменит порядок аккредитации биржевых брокеров с 1 июня

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый порядок аккредитации профессиональных участников биржевой торговли - биржевых брокеров устанавливается на Белорусской универсальной товарной бирже с 1 июня, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"Изменения затронут не только потенциальные, но и действующие брокерские организации, которые согласно новому порядку будут подлежать ежегодной аккредитации. В частности, отменяется требование о наличии у брокера не менее двух трейдеров, при этом их общее количество не ограничено. Для упрощения процедуры аккредитации и повышения качества брокерских услуг вводится балльная оценка как заявителей, желающих аккредитоваться в этом качестве, так и уже работающих на БУТБ брокеров, в том числе нерезидентов Беларуси", - сказал Роман Янив.

Теперь, чтобы стать биржевым брокером или пройти ежегодную аккредитацию, необходимо набрать по результатам оценки 24 и более баллов. Количество начисленных баллов зависит от соответствия ряду критериев. Например, за привлечение на биржевые торги в качестве клиента ранее не аккредитованной на БУТБ белорусской организации компания-заявитель получит 3 балла за каждую, а если привлечено иностранное предприятие - 5 баллов. Если же у потенциального брокера имеется задолженность по уплате налогов, то он автоматически лишится 10 баллов.

Эти нововведения не будут распространяться на брокеров, заключивших с БУТБ договор на биржевое обслуживание до 1 июня 2020 года.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе, главная функция которой - содействие белорусским предприятиям по экспорту продукции и предоставление помощи иностранным компаниям по выходу на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.

В настоящее время на БУТБ аккредитовано около 40 биржевых брокеров, в том числе 14 нерезидентов из 11 стран.-0-