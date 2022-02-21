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Экономика
21 февраля 2022, 18:45

БУТБ начинает торговлю удобрениями на внутреннем рынке

Фото из архива
Фото из архива

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Регулярные торги удобрениями на внутреннем рынке стартуют 1 марта на Белорусской универсальной товарной бирже, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

Через биржевую площадку планируется реализовывать наиболее востребованные в сельском хозяйстве минеральные удобрения. Торговые сессии будут проводиться по принципу обратного аукциона с периодичностью два раза в неделю - по средам и пятницам.

"Организация еженедельных торгов удобрениями является ответом биржи на запрос участников рынка, которые в настоящее время активно используют биржевой механизм для приобретения средств защиты растений и семян для посева. С начала года общая сумма сделок с данной продукцией составила Br58 млн, что в 1,6 раза больше, чем за тот же период 2021 года. При этом увеличилась и экономия средств покупателей благодаря снижению цен в ходе торгов. За неполные два месяца этот показатель превысил Br937 тыс.", - рассказали в пресс-службе.

Не менее существенный экономический эффект планируется достичь и при реализации удобрений. "Поэтому приоритетной задачей является привлечение на биржевую площадку ведущих производителей и поставщиков, чтобы уже на первой торговой сессии обеспечить высокий уровень конкуренции. Таким образом, за счет объединения сопутствующих товаров в рамках одной торговой сессии биржа постепенно становится комплексным инструментом закупок для предприятий аграрного сектора, что особенно актуально накануне весенней посевной кампании", - отметили в БУТБ.

За январь 2022 года на торгах БУТБ реализована продукция АПК на общую сумму Br123 млн. Наибольшим спросом на внутреннем рынке пользовались шроты масличных культур и кормовые добавки, в то время как львиную долю экспортных продаж обеспечили растительные масла и продукция переработки сахарной свеклы.-0-

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