БУТБ назвала самые популярные в январе промышленные и потребительские товары

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа назвала самые популярные в январе товары промышленного и потребительского назначения, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"В пятерку самых популярных товаров, реализованных в январе 2022 года на электронной B2B-площадке Белорусской универсальной товарной биржи, вошли стеновые бетонные блоки, изолят соевого белка, заготовки банковских карт, автомобильная техника и носители ключевой информации. При этом благодаря активному участию в торгах строительных организаций доля товаров для строительной отрасли в общей структуре продаж достигла 56%. Именно по этой товарной категории была заключена крупнейшая сделка января на сумму свыше Br1 млн. В топ-3 сделок также попала закупка изолята соевого белка стоимостью Br760 тыс. и заготовок платежных банковских карточек на сумму Br684 тыс., которые на регулярной основе приобретаются банковскими учреждениями страны", - рассказал Роман Янив.

Ввиду того, что в биржевую торговую систему постоянно добавляются новые позиции, рейтинг популярности товаров меняется практически ежемесячно. "Ежедневно на биржевой B2B-площадке размещаются более тысячи новых заявок. Например, сейчас в электронном каталоге доступны около 120 тыс. заявок на продажу и порядка 4 тыс. - на покупку. То есть поставщиков, как правило, больше, чем заказчиков, что создает благоприятные условия для экономии на закупках за счет концентрации предложения товара", - отметил пресс-секретарь.

По его словам, лидерами продаж традиционно являются стройматериалы и инструмент, однако в последнее время структура сделок несколько изменилась. Так, почти 18% от общего объема реализации промышленных и потребительских товаров пришлось на автотранспорт - тракторы, самосвалы, полуприцепы и сортиментовозы, применяемые предприятиями лесопромышленного комплекса. Не менее востребован биржевой механизм закупок и в сегменте АПК, в первую очередь у мясокомбинатов. В связи с этим заметно увеличилось количество сделок по покупке соевого белка и оболочки для изготовления колбасных изделий.

Из необычных товаров, продававшихся в январе на биржевой площадке, отметили кондитерскую глазурь на заменителе какао-масла. Покупателем выступил отечественный производитель творожных сырков. "В целом же ассортимент во многом зависит от участников биржевых торгов и расширяется по мере поступления запросов от продавцов и покупателей", - добавили в БУТБ.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-