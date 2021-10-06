БУТБ не видит предпосылок для возобновления роста цен на пиломатериалы для белорусских потребителей

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа не видит предпосылок для возобновления роста цен на пиломатериалы для белорусских потребителей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе биржи.

По мнению аналитиков БУТБ, в настоящее время отсутствуют какие-либо предпосылки для возобновления роста цен на продукцию деревообработки на внутреннем рынке, поэтому в ближайшие месяцы она с большой долей вероятности продолжит дешеветь. "После существенного ценового роста, наблюдавшегося со второй половины 2020 года, в течение всего третьего квартала 2021 года стоимость пилопродукции постепенно снижалась. Так, в сентябре котировки внутреннего рынка на наиболее востребованные обрезные пиломатериалы хвойных пород снизились в среднем на 11% по сравнению с июнем. При этом для защиты интересов отечественных потребителей на биржевых торгах были созданы условия, обеспечивающие примерно в два раза более низкий уровень цен, чем при реализации аналогичной продукции на экспорт", - отметили в пресс-службе БУТБ.

Как отметили на бирже, разворот ценового тренда произошел под воздействием совокупности внешних и внутренних факторов. С одной стороны, это сокращение спроса и одновременный рост объемов производства сырья в мире, а с другой - меры по стабилизации ситуации на внутреннем рынке Беларуси, пояснили эксперты.

"Для сдерживания роста цен в третьем квартале текущего года на биржевых торгах на внутреннем рынке применялся предторговый ценовой коридор c фиксированной верхней границей. Таким образом, продавцы были лишены возможности завышать стоимость продукции еще до начала торгов, что позволило уменьшить волатильность предложения. Однако по мере стабилизации цен необходимость в таком контроле отпала. Еще одним важным фактором, позволившим сбить ажиотаж на внутреннем рынке, стало введение с 20 сентября 2021 года дополнительной ежедневной торговой сессии по реализации пиломатериалов для отечественных потребителей. При этом заметно возросли объемы реализации. В результате объем совершенных сделок на внутреннем рынке в январе - сентябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в 4 раза до 109 тыс. куб.м", - сообщили в пресс-службе БУТБ.-0-