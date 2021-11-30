БУТБ: новый механизм годовых торгов древесиной позволил снизить стоимость сырья для переработчиков

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый механизм проведения годовых биржевых торгов древесиной позволил снизить стоимость сырья для переработчиков, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Белорусской универсальной товарной биржи Роман Янив.

По результатам годовых биржевых торгов, прошедших на Белорусской универсальной товарной бирже, реализовано 6,3 млн куб.м древесины в заготовленном виде ресурса 2022 года, что в 1,6 раза больше, чем в прошлом году. "Таким образом, нынешние торги стали самыми крупными за всю историю их проведения. В торговых сессиях приняли участие порядка 500 покупателей и более 100 продавцов. На фоне сохраняющегося высокого спроса на древесину организации различной формы собственности выкупили 92% от общего объема древесного сырья, выставленного на годовые торги. На долю частных деревообработчиков пришлось 70% от всего объема реализации. При этом благодаря применению нового механизма проведения торгов стоимость лесоматериалов для отечественных потребителей снизилась в среднем на 30-35% по сравнению с третьим кварталом 2021 года", - рассказал Роман Янив.

По его словам, на сложившийся уровень цен повлияли сразу несколько факторов. "Во-первых, на этот раз в соответствии с новыми правилами реализации древесины на торги было выставлено 60% от запланированного годового объема, а не 40%, как в 2020 году. Уже только это позволило предотвратить ажиотаж среди покупателей и обеспечить более спокойный ход торгов. Во-вторых, как и предполагалось, за счет введения потребительских секций производителям разной продукции не пришлось конкурировать друг с другом. В результате по целому ряду позиций цены пошли вниз. Например, по сравнению с третьим кварталом высококачественная древесина сортов А и B в среднем подешевела на 32%, а низкокачественное сырье сортов С и D - на 34%", - отметил пресс-секретарь.

"Избежать необоснованного роста цен и дисциплинировать участников торгов также, безусловно, помогли инициированные Минлесхозом штрафные санкции за несоблюдение обязательств по биржевым сделкам. Так, если раньше некоторые покупатели могли, не заботясь о последствиях, заключать контракты на больший объем, чем им реально нужно, и тем самым искусственно создавать дефицит, то угроза получить штраф заставила их действовать рациональнее. В итоге случаи закупок не по средствам удалось свести к минимуму", - обратил внимание Роман Янив.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-