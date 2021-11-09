БУТБ обеспечит цифровую инфраструктуру для торговли сельхозпродукцией между Беларусью и регионами России

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа готова обеспечить цифровую инфраструктуру для безбарьерной торговли сельскохозяйственной продукцией между Беларусью и субъектами России. Об этом заявил председатель правления БУТБ Александр Осмоловский на первом белорусско-российском биржевом семинаре "Рынок производства и потребления сельскохозяйственной продукции в Республике Беларусь и Российской Федерации", сообщили БЕЛТА в пресс-службе биржи.

При этом, по словам Александра Осмоловского, БУТБ не стремится полностью заменить собой маркетинговые службы и товаропроводящие сети белорусских и российских компаний, а готова стать дополнительным каналом сбыта и закупок всей гаммы сельскохозяйственных товаров. "Рынок России имеет для нашей страны первостепенное значение. Именно на него приходится львиная доля экспорта белорусского сухого молока, сливочного масла, сыров, мясопродуктов. В то же время отечественные сельхозпредприятия активно закупают российское зерно, шрот масличных и кормовые добавки. В этой связи биржевая площадка может стать альтернативным высокотехнологичным механизмом взаимодействия между потребителями и производителями из Беларуси и различных регионов Российской Федерации, - сказал руководитель биржи. - За более чем 16 лет работы мы создали мощную цифровую инфраструктуру, эффективную систему контроля исполнения сделок, а также сеть брокерских организаций во многих странах мира. Все это мы готовы предложить российским компаниям, заинтересованным в торговле сельхозпродукцией с Республикой Беларусь, Европейским союзом, Китаем или любым другим из 68 государств, представленных на нашей электронной платформе".

Значительный потенциал биржевой торговли, которая могла бы стать мощным драйвером роста взаимного товарооборота, отметил и торговый представитель России в Беларуси Юрий Золотарев. По его мнению, биржа является надежным и безопасным инструментом для осуществления экспортно-импортных операций как для белорусских, так и российских субъектов хозяйствования.

"Универсальность белорусской биржевой площадки проявляется не только в широкой номенклатуре товаров, но и в том, что она обеспечивает возможность для диверсификации экспорта, а также существенно упрощает выход на новые рынки. Например, российские предприятия агропромышленного комплекса могут использовать белорусскую биржу для поставок своей продукции в Европу, Азию, Ближний Восток. Поэтому для российского и белорусского бизнеса очень важно перестать жить вчерашним днем и активно брать на вооружение новые современные решения и инструменты, одним из которых, безусловно, является Белорусская универсальная товарная биржа", – подчеркнул Юрий Золотарев.

Организаторами мероприятия, проходящего 9-10 ноября и объединившего свыше 70 предприятий аграрного комплекса Беларуси и России, являются БУТБ и Торговое представительство России в Беларуси.-0-