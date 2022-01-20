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20 января 2022, 11:53

БУТБ обновила рейтинг участников биржевых торгов

Фото из архива
Фото из архива

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа обновила рейтинг участников биржевых торгов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

Согласно рейтингу участников биржевых торгов, опубликованному биржей, активнее всех в IV квартале 2021 года на биржевой площадке работали предприятия машиностроительной отрасли, деревообработчики, агрокомбинаты и строительные организации.

В тройку крупнейших покупателей изделий из черных металлов на БУТБ вошли ОАО "Мостострой" и ОАО "Рогачевский МКК". Первое предприятие приобретало через биржу мостовые конструкции, а второе - жесть для производства консервных банок. Что касается самых активных продавцов в сегменте металлопродукции, то верхние строчки рейтинга заняли ОДО "Металлургическая компания Промстройметалл" и ООО "Сталь ТМК" - ведущие поставщики стального проката в Беларусь.

Рейтинг деловой активности в сегменте лесопродукции возглавили иностранные компании: немецкая Malag & Soltau GmbH за счет импорта белорусских пиломатериалов и польская AM&HP Sp. z o.o. благодаря регулярному участию в торгах щепой и пеллетами.

В области биржевой торговли продукцией АПК лидерство среди покупателей завоевали СПК "Агрокомбинат Снов" и ОАО "Птицефабрика "Дружба", которые приобрели на БУТБ рекордный объем белковых добавок к кормам для животных. В свою очередь статус самых активных продавцов получили ООО "Белпротеинтрейд" и ИП Басич М.М., которые с помощью биржевого механизма обеспечивали отечественные сельхозорганизации соевым, подсолнечным и рапсовым шротом.

"Примечательно, что в рейтинге покупателей промышленных и потребительских товаров впервые за долгое время сменился лидер. Им стало ОАО "МАПИД", использовавшее B2B-площадку БУТБ для закупки строительных материалов и оборудования, в том числе блоков из ячеистого бетона, облицовочной и тротуарной плитки, светильников, счетчиков тепловой и электроэнергии. В то же время крупнейший продавец остался тем же. Как и в III квартале 2021 года, первое место с большим отрывом от других участников торгов заняло ОДО "Белкозинсервис", специализирующееся на поставках искусственной коллагеновой и полиамидной оболочки для предприятий мясной отрасли", - сообщили в пресс-службе.

Рейтинг деловой активности БУТБ рассчитывается ежеквартально исходя из объема и количества сделок, совершенных участником торгов в течение отчетного периода.-0-

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