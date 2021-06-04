4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. БУТБ организует поставки белорусской лесопродукции в Республику Корея, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

"Nam Chang Co., Ltd. стала первой компанией из Республики Корея, аккредитованной для участия в торгах на Белорусской универсальной товарной бирже. Таким образом, география биржевой торговли теперь охватывает 65 стран", - рассказали в пресс-службе.

Данная компания является крупным поставщиком лесопродукции на рынок Республики Корея, а также имеет собственные производственные мощности и разветвленную складскую сеть. Nam Chang Co., Ltd. планирует использовать электронную площадку БУТБ для закупки выпускаемых в Беларуси пиломатериалов и топливных гранул (пеллет). Доставка товара планируется до порта Пусан с применением железнодорожного и морского транспорта.

"Мы импортируем лесоматериалы практически со всего мира - от Швеции до Новой Зеландии. В Республике Корея эта продукция пользуется высоким спросом как в строительной отрасли, так и в энергетике. В последнее время мы тесно сотрудничали с поставщиками из России, а сейчас для расширения бизнеса решили выйти и на белорусский рынок. Ранее у нас не было опыта в сфере биржевой торговли, но мы все-таки решили попробовать. Благодаря БУТБ мы рассчитываем не только наладить регулярные поставки пиломатериалов и пеллет в Республику Корея, но и свести к минимуму возможные риски. Все же Беларусь для нас совершенно новый рынок, а биржа контролирует исполнение сделок", - отметили в компании Nam Chang Co., Ltd.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-