БУТБ организует в Риге международный семинар для бизнеса

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа организует в Риге международный семинар по вопросам развития трансграничной биржевой торговли, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

Семинар для деловых кругов стран Балтии, а также Польши, Германии и других стран ЕС пройдет 13 марта на полях 34-й международной выставки стройиндустрии "Дом I 2020". Участники обсудят перспективы более активного применения электронных торговых площадок БУТБ для закупки белорусской лесопродукции, строительных материалов и других товаров, востребованных в странах Балтии и Северной Европы, а также рассмотрят возможность реализации на территории Беларуси инвестиционных проектов в сфере деревообработки с привлечением иностранного капитала.

Мероприятие проводится при поддержке посольства Беларуси в Латвии и Латвийского агентства инвестиций и развития. Ожидается, что участие в нем примут представители концерна "Беллесбумпром", УП "Беллесэкспорт", ОАО "Белорусская лесная компания", УП "БР-Консалт" - Управляющая компания "Холдинга организаций деревообрабатывающей промышленности", Национального агентства инвестиций и приватизации, SIA Business Support Services (брокер БУТБ в Латвии), а также других организаций, заинтересованных в расширении белорусско-латвийского торгово-экономического сотрудничества.-0-