БУТБ отмечает рост спроса на молочное сырье со стороны белорусских переработчиков

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа отмечает рост спроса на молочное сырье со стороны белорусских переработчиков. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

С начала года на Белорусской универсальной товарной бирже реализовано 98,4 тыс. т сырого коровьего молока на Br105,2 млн. Причем, если в натуральном выражении продажи увеличились незначительно (101% к январю - октябрю 2020 года), то в стоимостном выражении темп роста составил 116%. Как пояснили в пресс-службе биржи, увеличение суммы сделок обусловлено повышенным спросом со стороны молокоперерабатывающих предприятий - в первую очередь экспортеров, которые готовы бороться за каждый лот для удовлетворения потребности в качественном молочном сырье.

"В этом году предприятия молочной отрасли существенно нарастили поставки за рубеж, и на сегодняшний день на нашу страну приходится около 6% мировой торговли молокопродуктами. Естественно, с увеличением объемов производства и реализации готовой продукции увеличился и спрос на сырое молоко. На биржевой площадке активно работают около 20 молокопроизводителей, выставляя на торги свой свободный ресурс. Для переработчиков это хорошая возможность докупить недостающие объемы молокосырья, но поскольку спрос, как правило, превышает предложение, то и биржевые цены оказываются заметно выше внебиржевых. Например, по прямым контрактам литр молока сорта "Экстра" стоит в среднем около 85 копеек, а на биржевых торгах в ходе конкуренции между покупателями цена достигает Br1,20. Разумеется, от этого прежде всего выигрывают молочные фермы, получая плюс 15-20% дополнительной выручки. В то же время для перерабатывающих предприятий выгоднее переплатить за сырье, а потом компенсировать эти затраты за счет экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью. То есть и продавец, и покупатель получают именно то, что им нужно", - прокомментировали в пресс-службе.

Биржевые торги сырым коровьим молоком на внутренний рынок проводятся на БУТБ с апреля 2019 года. В еженедельных торговых сессиях регулярно участвуют порядка 7 производителей и 15 переработчиков. "При этом для увеличения предложения молокосырья изучается возможность привлечения на торги иностранных поставщиков. В частности, о заинтересованности в реализации сырого молока через биржевую площадку уже заявили фермерские хозяйства из ряда граничащих с Беларусью регионов Российской Федерации", - добавили на бирже.-0-