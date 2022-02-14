БУТБ отмечает рост спроса на семенную продукцию

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа отмечает рост спроса на семенную продукцию, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"За первые две недели февраля на торгах Белорусской универсальной товарной биржи для удовлетворения потребностей внутреннего рынка реализованы семена масличных культур на общую сумму более Br12,5 млн. При этом по определенным товарным позициям продажи выросли в разы. Наибольшим спросом пользовались маслосемена рапса и подсолнечника, востребованные при производстве растительных масел и высокобелковых кормовых добавок", - сказал Роман Янив.

По его мнению, повышенный интерес отечественных переработчиков к биржевой площадке связан с увеличением объемов выпуска экспортно ориентированной продукции, поскольку использование биржи позволяет минимизировать затраты на закупку сырья, делая готовый продукт более конкурентоспособным на мировом рынке.

"Взаимодействие биржи с белорусскими маслоэкстракционными заводами - яркий пример так называемого сотрудничества полного цикла, когда предприятие применяет биржевой механизм на всех этапах своей деятельности: от закупки сырья до реализации готовой продукции за рубеж. В этом случае производитель, по сути, получает двойной экономический эффект. Сначала он экономит средства на покупке семян масличных, стоимость которых снижается в ходе биржевых торгов, а затем, участвуя в экспортных торговых сессиях, имеет дополнительную выручку от продажи рапсового или подсолнечного масла покупателям из Европейского союза или Китая. Только за январь текущего года выгода белорусских предприятий от использования биржевой площадки оценивается суммой более Br1 млн", - отметил пресс-секретарь.

Помимо семян масличных культур, предназначенных для промышленной переработки, значительным спросом на биржевых торгах пользовались семена для посева. В результате с начала года продажи выросли в 1,5 раза до Br31,2 млн. Более половины от общего объема реализации семян для посева пришлось на семена сахарной свеклы. "Можно сказать, что это следующая ступень сотрудничества биржи с белорусскими сахарными заводами. Если раньше они в основном использовали биржу как дополнительный канал для экспорта сахара и побочных продуктов - свекловичного жома и мелассы, то теперь они тесно интегрировали биржевой механизм и в свои закупочные процессы. В частности, в прошлом году на нашей площадке активно приобретался уголь-антрацит, а сейчас к нему добавились семена свеклы. Надеемся, что в дальнейшем наше взаимодействие с предприятиями сахарной отрасли будет развиваться столь же динамично", - добавил Роман Янив.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-