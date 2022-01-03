БУТБ отмечает снижение стоимости деловой древесины

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость деловой древесины на Белорусской универсальной товарной бирже продолжает снижаться, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"Согласно мониторингу цен, проводимому Белорусской универсальной товарной биржей, в четвертом квартале 2021 года стоимость круглых лесоматериалов на биржевых торгах на внутреннем рынке продолжила снижаться. В частности, по сравнению с третьим кварталом высококачественная древесина хвойных пород сортов А и B подешевела в среднем на 35%, а низкокачественное сырье сортов С и D - на 30%", - сказал Роман Янив.

По мнению аналитиков БУТБ, сохранению нисходящего ценового тренда поспособствовали прежде всего годовые торги древесиной в заготовленном виде ресурса 2022 года, на которые было выставлено 60% от запланированного годового объема, а не 40%, как в предыдущие годы. Кроме того, был применен новый механизм проведения торгов с разделением на потребительские секции и без ограничений по допуску участников. В результате производителям разных видов продукции не пришлось конкурировать друг с другом за один и тот же ресурс, что позволило предотвратить необоснованный рост цен на наиболее востребованные виды сырья.

В целом к концу 2021 года цены на биржевых торгах деловой древесиной стабилизировались и снижение котировок было уже не столь существенным, как в октябре - ноябре. Например, круглые лесоматериалы лиственных пород в зависимости от сорта, диаметра и условий поставки в декабре относительно ноября подешевели на 5%, высококачественная древесина хвойных пород сортов А и В - на 6%, а низкокачественное сырье хвойных пород сортов C и D - на 5%.

"При текущем соотношении спроса и предложения вероятность серьезных ценовых колебаний на внутреннем рынке минимальна, тем более что основные потребители ресурса уже удовлетворили свои потребности в прошлом году. Исходя из этого можно прогнозировать, что в январе стоимость круглых лесоматериалов для отечественных покупателей принципиально не изменится", - считают на БУТБ.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-