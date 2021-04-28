БУТБ переводит экспорт полуфабриката "вет-блю" на регулярную основу

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспортные биржевые торги дубленым полуфабрикатом "вет-блю" с 29 апреля будут еженедельно проводиться на Белорусской универсальной товарной бирже, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

Ранее данная продукция реализовывалась без определенного графика, по мере поступления заявок на покупку и продажу. Однако в связи со стабильным спросом со стороны иностранных покупателей решено ввести объединенную торговую сессию, во время которой на экспорт будет реализовываться и кожевенное сырье, и полуфабрикат.

"Сессионные торги кожевенным сырьем на экспорт проводятся на бирже с 2006 года, но сейчас из-за высоких вывозных пошлин география продаж ограничена странами ЕАЭС. На полуфабрикат "вет-блю" данная мера тарифного регулирования не распространяется, поэтому через биржевую площадку его активно покупают компании из Великобритании, России и Украины. Причем спрос значительно превышает предложение, поэтому в настоящее время ведутся переговоры с белорусскими кожевенными комбинатами по выставлению на торги более крупных объемов продукции. Введение еженедельной торговой сессии обеспечит ритмичность экспортных поставок и позволит отечественным предприятиям лучше планировать продажи", - отметили в пресс-службе БУТБ.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.

В первом квартале 2021 года сумма сделок по реализации кожевенного сырья на экспорт составила $0,7 млн, а дубленого полуфабриката "вет-блю" - $0,5 млн.-0-