БУТБ планирует экспортировать пиломатериалы и сельхозпродукцию в южные регионы Китая

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа планирует экспортировать пиломатериалы и сельхозпродукцию в южные регионы Китая, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

Возможности организации поставок белорусских пиломатериалов и продукции агропромышленного комплекса в южные провинции Китая с применением механизма биржевых торгов обсуждены в ходе онлайн-семинара для представителей китайского бизнеса, организованного Белорусской универсальной товарной биржей при поддержке Генерального консульства Беларуси в Гуанчжоу и Комитета по содействию международной торговли Гуанчжоу.

В частности, планируется привлечь на белорусскую биржевую площадку крупных импортеров пилопродукции, рапсового масла и молокопродуктов из провинций Гуандун, Хайнань и Гуанси-Чжуанского автономного района, что позволит китайским компаниям без посредников приобретать необходимые им товары у белорусских производителей.

"Пока основной объем экспорта белорусских товаров через биржевую площадку приходится на центральную часть Китая, и в первую очередь на Шанхай. Именно туда в рамках специальных торговых сессий по новому Шелковому пути поставляют свою продукцию отечественные деревообработчики. За первый квартал сумма сделок уже достигла $7,5 млн. Вместе с тем в последнее время к нам регулярно поступают запросы от компаний из Южного Китая, желающих покупать не только лесопродукцию, но и сухое молоко, сахар, рапсовое масло. Поэтому сейчас проводится работа по формированию пула потенциальных покупателей из южных провинций КНР, в том числе при содействии аккредитованных в Китае биржевых брокеров", - рассказали в пресс-службе.

В рамках онлайн-семинара, собравшего представителей более 60 китайских торговых и производственных предприятий, также состоялась презентация основных направлений деятельности БУТБ, особенностей участия в торгах для компаний-нерезидентов и преимуществ использования биржевой площадки в период пандемии коронавируса.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-