БУТБ планирует наладить более тесное сотрудничество с Волгоградской областью

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возможности увеличения объемов биржевой торговли с Волгоградской областью обсуждены в ходе визита делегации деловых кругов данного региона Российской Федерации в центральный офис Белорусской универсальной товарной биржи, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

Мероприятие организовано при содействии Центра поддержки экспорта Волгоградской области для установления новых деловых контактов и укрепления торгово-экономических связей между субъектами хозяйствования двух стран.

Как отметил первый заместитель председателя правления БУТБ Андрей Новиков, наращивание биржевого товарооборота с Российской Федерацией является одной из приоритетных задач биржи на 2021 год. "С начала года объем биржевой торговли с Россией составил порядка $22 млн, что в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ключевыми драйверами роста стали поставки на российский рынок цемента, сухого молока и рапсового масла белорусского производства. Кроме того, набирает обороты такое перспективное направление, как транзитные сделки. Буквально на днях компания из Брянской области реализовала в Прибалтику партию пиломатериалов почти на 300 тыс. евро, а в ноябре прошедшего года российский производитель рапсового масла продал в Евросоюз продукцию на 1,1 млн евро. При этом, если раньше сделки такого рода были редкостью, то теперь они совершаются практически еженедельно", - сказал Андрей Новиков.

По итогам переговоров представители ряда предприятий Волгоградской области выразили заинтересованность в реализации своей продукции в рамках секции промышленных и потребительских товаров БУТБ. В частности, планируется проработать вопрос выставления на торги продукции для строительной отрасли, упаковочных материалов и продуктов питания.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-