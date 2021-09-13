БУТБ планирует нарастить объемы сделок с иностранной пилопродукцией

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа планирует нарастить объемы сделок с пилопродукцией иностранного происхождения, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"С 14 сентября на Белорусской универсальной товарной бирже в рамках торгов пилопродукцией на внешний рынок вводится новая товарная группа - пиломатериалы, выставляемые нерезидентами Беларуси. Предполагается, что это позволит привлечь дополнительное внимание зарубежных покупателей и поспособствует увеличению доли транзитных сделок в биржевом товарообороте. На ближайшую экспортную торговую сессию уже поданы заявки на продажу обрезных пиломатериалов хвойных и лиственных пород от участников из России. Товар реализуется на условиях FCA со склада грузоотправителя в Брянске", - рассказал Роман Янив.

Ранее лоты с небелорусской пилопродукцией размещались в одном реестре с предложениями отечественных деревообработчиков, что создавало определенные трудности для потенциальных покупателей. "Выделение в отдельную группу пиломатериалов, выставляемых на продажу компаниями-нерезидентами, сделает их более заметными и таким образом повысит вероятность совершения транзитных сделок. Нововведение также обусловлено значительным ростом интереса к биржевой площадке со стороны иностранных поставщиков. Так, если в начале года на экспортные торги выставлялось в среднем 3-4 лота пилопродукции российского происхождения, то на предстоящую торговую сессию уже зарегистрировано 16 лотов самых востребованных сортаментов. Кроме того, в дальнейшем планируется проработать возможность проведения специальных торговых сессий, на которых будет реализовываться исключительно иностранный ресурс", - отметил пресс-секретарь.

На экспортных торгах БУТБ регулярно реализуется пилопродукция из Брянской и Смоленской областей России. Кроме того, в ближайшее время в биржевой торговой системе появятся предложения на продажу от деревообработчиков из Воронежской области.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-