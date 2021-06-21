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21 июня 2021, 15:42

БУТБ планирует развивать биржевую торговлю с Калмыкией

Фото из архива
Фото из архива

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа планирует развивать биржевую торговлю с Калмыкией, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

Положительный опыт использования торговой площадки Белорусской универсальной товарной биржи компаниями из Смоленской, Брянской и Псковской областей может быть успешно спроецирован на более отдаленные регионы Российской Федерации. При этом БУТБ готова не только предоставить калмыцким экспортерам прямой доступ к более чем 21 тыс. белорусских компаний, но и стать электронным окном на рынки других стран. Об этом заявил начальник управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Александр Башлий в ходе заседания рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Республики Калмыкия, которое прошло сегодня на базе Министерства транспорта и коммуникаций.

"В текущем году мы существенно нарастили биржевой товарооборот с Российской Федерацией, в том числе за счет активного участия в торгах компаний из близлежащих регионов. И если раньше основной упор делался на Московскую и Ленинградскую области, то сейчас мы также стараемся максимально вовлечь в биржевую торговлю предприятия малого и среднего бизнеса из Смоленской, Брянской и Псковской областей. И положительные результаты уже есть. По итогам пяти месяцев сумма сделок, совершенных компаниями-резидентами России на биржевой площадке, выросла более чем в два раза, до $55 млн. Причем это были не только классические экспортно-импортные транзакции между белорусскими и российскими предприятиями, но и транзитные сделки по реализации российского рапсового масла в Китай, а пиломатериалов - в страны Прибалтики. Уверен, что и у калмыцких компаний данный механизм будет также востребован", - подчеркнул представитель БУТБ.

По состоянию на 1 июня 2021 года на БУТБ аккредитованы 2589 субъектов хозяйствования из Российской Федерации (плюс 97 новых по сравнению с началом года). В структуре биржевого товарооборота с Россией преобладают сделки с черными металлами и изделиями из них, углем, шротом масличных, стройматериалами, молочной продукцией.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-

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