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04 февраля 2021, 10:51

БУТБ получила международные сертификаты соответствия в сфере менеджмента качества и инфобезопасности

Фото из архива БУТБ
Фото из архива БУТБ

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Системы менеджмента качества и информационной безопасности, внедренные на Белорусской универсальной товарной бирже, получили сертификаты соответствия стандартам ISO 9001 и ISO 27001 по результатам аудита, проведенного международным органом по сертификации TÜV Thüringen (Германия). Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

Специалисты TÜV Thüringen отметили высокий уровень организации внутренних бизнес-процессов и значительные усилия, прилагаемые биржей для реализации политики клиентоориентированности и обеспечения надлежащего качества услуг. При этом отдельное внимание уделено работе, проделанной БУТБ с целью построить комплексную систему защиты данных и конфиденциальной информации. "БУТБ стала одной из немногих организаций в Беларуси, чья система менеджмента информационной безопасности сертифицирована по стандарту ISO 27001. В основном это крупные кредитно-финансовые учреждения и IT-корпорации. Поскольку процедура получения сертификата ISO 27001 считается одной из самых сложных, до настоящего времени сертификат TÜV был только у 11 белорусских компаний", - заявили представители TÜV Thüringen.

Помимо укрепления положительного имиджа и деловой репутации, наличие сертификатов соответствия ISO позволит БУТБ эффективнее привлекать на биржевую площадку компании из-за рубежа.

"Соответствие стандартам ISO в сфере менеджмента качества и информационной безопасности повысит привлекательность биржевых торгов для представителей бизнеса. В первую очередь это касается иностранных компаний, так как выход на новый рынок обычно сопряжен с определенными рисками. Поэтому наличие у биржи сертификата ISO послужит дополнительным стимулом для применения биржевого механизма как безопасного и надежного способа взаимодействия с белорусскими партнерами", - отметили в пресс-службе БУТБ.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.

ISO 9001:2015 - международный стандарт, устанавливающий требования к системе менеджмента качества организации. Получение сертификата соответствия данному стандарту подтверждает, что ее деятельность отвечает требованиям законодательства и удовлетворяет потребностям и ожиданиям клиентов. ISO 27001:2013 - один из самых известных стандартов в сфере управления информационной безопасностью, направленный на обеспечение системного подхода к защите конфиденциальности и целостности данных в организации.

Немецкое общество технического надзора TÜV Thüringen e.V. - международная компания, оказывающая услуги по вопросам безопасности и качества. Сертификаты TÜV International Certification признаются в Европе, Японии, США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Китае и других странах.-0-

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