БУТБ поможет найти инвесторов для строительства и эксплуатации 4 новых ветропарков

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа поможет найти инвесторов для строительства и эксплуатации четырех новых ветропарков, сообщили БЕЛТА в пресс-службе биржи.

21 октября на электронной площадке БУТБ состоятся торги предынвестиционными активами для строительства и эксплуатации ветроэнергетических установок суммарной мощностью 35,7 МВт и годовым производством электроэнергии свыше 101 ГВт/ч. Общая стартовая стоимость выставленных на продажу лотов - более Br423 тыс.

В частности, два предынвестиционных актива по начальной цене более Br107 тыс. каждый предлагаются в Сенненском и Городокском районах Витебской области. Предынвестиционный актив - это юридическое лицо, имеющее право на строительство и дальнейшую эксплуатацию ветропарка на выделенном земельном участке. В состав лота также входит пакет юридических документов, включающий все необходимые разрешения, проектную документацию и бизнес-план. На бирже отметили: потенциальный покупатель предынвестиционного актива в Cенненском районе (вблизи д.Вейно) станет владельцем 100%-й доли в уставном фонде ООО "ВЭС Вейно" и сможет построить три ветроэнергетических установки суммарной мощностью 9,9 МВт и годовым производством электроэнергии более 31 ГВт/ч.

Еще два предынвестиционных актива стоимостью почти Br100 тыс. и более Br110 тыс. продаются в Сморгонском и Новогрудском районах Гродненской области. На каждом из участков победитель торгов сможет возвести по три ветроэнергетических установки. В первом случае их суммарная мощность составит 6 МВт при годовом производстве электроэнергии 19 ГВт/ч, а во втором - 9,9 МВт при годовом производстве 25 ГВт/ч.

Как отметил директор ООО "Инициатива развития ветроэнергетики" Евгений Хоревко, использование площадки БУТБ как инструмента для поиска и конкурсного отбора инвесторов обусловлен предыдущим успешным опытом взаимодействия с биржей. "В 2019 году по проекту международной технической помощи "Устранение барьеров для развития ветроэнергетики в Республике Беларусь" на электронной площадке БУТБ уже проводились электронные торги по продаже предынвестиционного актива для строительства ветроэлектростанции с общей установленной мощностью 25 МВт и годовым производством электричества 72 ГВт/ч. Тогда в торгах победила турецкая компания, специализирующаяся на реализации проектов в зеленой энергетике, а цена продажи актива составила Br155,4 тыс. Инструмент, предоставленный биржей, полностью отвечает всем нашим требованиям по уровню конкуренции среди потенциальных инвесторов и прозрачности процедуры продажи. Поэтому рассчитываем, что на этот раз торги пройдут не менее успешно", - подчеркнул руководитель ООО "Инициатива развития ветроэнергетики", которое организует торги.

Принять участие в электронных торгах могут белорусские и иностранные юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели. Заявки принимаются до 15 октября.-0-