БУТБ предлагает развивать биржевую торговлю сельхозпродукцией между Беларусью и Карачаево-Черкесией

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развитие биржевой торговли сельхозпродукцией будет способствовать росту товарооборота Беларуси и Карачаево-Черкесии. С предложением об организации взаимной биржевой торговли продукцией сельского хозяйства выступил начальник управления внешнеэкономической деятельности Белорусской универсальной товарной биржи Александр Башлий в ходе заседания рабочей группы по сотрудничеству между Беларусью и данным субъектом РФ, которое состоялось в режиме видеоконференции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

По мнению Александра Башлия, самым перспективным направлением взаимодействия Беларуси и Карачаево-Черкесии в сфере биржевой торговли является сегмент АПК. При этом наряду с традиционными экспортно-импортными операциями БУТБ готова предоставить в распоряжение сельхозпроизводителей республики механизм транзитных сделок, которым активно пользуются компании из других регионов России.

"Если говорить о двусторонней торговле, то белорусским предприятиям, занимающимся переработкой зерна, было бы, безусловно, интересно закупать эту продукцию в Карачаево-Черкесии. Прежде всего это пшеница, овес, гречиха, кукуруза. Кроме того, в Беларуси хорошо развито производство растительных масел, поэтому семена рапса, подсолнечника и других масличных культур тоже чрезвычайно востребованы на биржевых торгах", - отметил представитель БУТБ.

Вместе с тем он предложил не ограничиваться Беларусью, а выходить через торговую площадку БУТБ на более емкие рынки стран ЕС и Азии. "Например, аккредитованные на бирже китайские компании готовы закупать крупные объемы мясо-молочной продукции, а европейские трейдеры буквально сражаются за каждый лот белорусского рапсового масла. То есть, приходя на биржевую площадку, вы автоматически получаете доступ к потенциальным деловым партнерам из 70 стран мира", - обратил внимание Александр Башлий.

По итогам заседания рабочей группы подписан план мероприятий по развитию сотрудничества между Беларусью и Карачаево-Черкесской Республикой РФ в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах на 2022-2024 годы.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-