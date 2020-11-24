БУТБ предложила компаниям Казахстана закупать белорусскую мясо-молочную продукцию на биржевых торгах

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа предложила казахстанским компаниям закупать белорусскую мясо-молочную продукцию и сахар на биржевых торгах. Об этом шла речь сегодня во время онлайн-заседания белорусско-казахстанского делового совета, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

Начальник управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Александр Башлий отметил значительный нереализованный потенциал биржевой площадки как инструмента для укрепления торгово-экономических отношений между Беларусью и Казахстаном. "У нас уже имеется положительный опыт работы с этим рынком, причем как в импортном, так и в экспортном направлении. Ранее казахстанские компании преимущественно продавали на бирже черный металлопрокат, уголь и шрот масличных культур, а покупали сухое молоко и мясное сырье. В этом году открылось новое направление - поставки белорусского сахара. Только за последние несколько месяцев сумма экспортных сделок превысила $2,5 млн", - рассказал он.

Представитель БУТБ также подчеркнул готовность биржи оказать содействие казахстанским предприятиям, заинтересованным в реализации своей продукции на территории Беларуси, в том числе по госзакупкам. "БУТБ является оператором электронной торговой площадки по государственным закупкам, что открывает дополнительные возможности для казахстанского бизнеса. На площадке регулярно объявляют процедуры закупок крупные белорусские организации и предприятия, а благодаря предусмотренной законодательством преференциальной поправке в 15% предложения от поставщиков из Казахстана будут выгодно смотреться на фоне конкурентов из стран, не входящих в ЕАЭС", - считает Александр Башлий.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-