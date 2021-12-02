БУТБ предложила предприятиям Карелии альтернативный канал сбыта продукции

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа готова предоставить карельским экспортерам возможность с минимальными рисками и затратами на маркетинг поставлять свою продукцию в 68 стран мира. Об этом заявил первый заместитель председателя правления БУТБ Андрей Новиков в ходе презентации потенциала белорусской биржевой площадки во время конференции "Экспорт: тренды и перспективы", организованной Центром поддержки экспорта Карелии и АО "Российский экспортный центр", сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

Рассказывая об особенностях использования биржевого механизма во внешней торговле, Андрей Новиков подробно остановился на опыте БУТБ по выводу на рынок и раскрутке новых товарных позиций. В качестве показательного примера он привел экспортные торги свекловичным жомом и мелассой, которые подорожали более чем в полтора раза после их перевода на биржевую платформу.

"Жом и меласса - побочные продукты производства сахара. Долгое время они не считались высоколиквидной продукцией и были, по сути, недооценены. Биржевая площадка позволила полностью раскрыть их экспортный потенциал, и теперь с каждой реализованной тонны белорусские сахарные заводы получают порядка 60 евро дополнительной выручки. Одновременно расширилась и география продаж. В этом году свекловичный жом и мелассу белорусского производства покупали 20 компаний из Нидерландов, России, Украины и стран Балтии. Аналогичную работу по повышению эффективности экспорта мы готовы провести и в отношении практически любых товаров, выпускаемых предприятиями Карелии. При этом для небольших частных компаний биржа может стать не просто дополнительным каналом сбыта, но и в некотором смысле даже заменить отдел внешнеэкономической деятельности" - сказал Андрей Новиков.

В мероприятии приняли участие около 50 субъектов малого и среднего бизнеса, представители региональных органов исполнительной власти и Карельской таможни. Программой конференции были предусмотрены B2B-переговоры, в ходе которых представители БУТБ обсудили перспективы сотрудничества с карельскими экспортерами продуктов питания и товаров промышленного назначения. В результате ряд предприятий выразил заинтересованность в аккредитации на биржевой площадке с целью реализации своей продукции в Беларусь и страны Европейского союза.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-