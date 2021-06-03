БУТБ предложила российскому бизнесу прямой доступ к крупнейшим белорусским сельхозпроизводителям

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа готова предоставить российским компаниям прямой доступ к крупнейшим белорусским производителям и потребителям сельхозпродукции, а также оказать содействие по выходу на биржевой товарный рынок Беларуси. Такое предложение прозвучало в ходе практического семинара "Актуальные вопросы организации хозяйственной деятельности для российских компаний на территории Республики Беларусь", организованного Торговым представительством РФ в Беларуси во время 31-й международной специализированной выставки "Белагро", сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

Как отметил начальник управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Александр Башлий, на биржевой площадке аккредитованы и успешно работают все ведущие агрохолдинги и агрокомбинаты страны, что позволяет иностранным участникам торгов оперативно закупать или реализовывать широкий ассортимент сельхозпродукции.

"В этом году мы существенно нарастили товарооборот с Российской Федерацией, прежде всего за счет экспорта. По итогам 5 месяцев сумма сделок увеличилась более чем в 3 раза до $27,7 млн. При этом на сельхозпродукцию приходится более половины от этого объема. В частности, высоким спросом у российских участников торгов пользуются белорусское сухое молоко, сливочное масло, кожевенное сырье. Также с 2021 года мы начали поставки в Россию рапсового масла", - обратил внимание представитель БУТБ.

Александр Башлий также отметил заинтересованность биржи в приходе на торги производителей и поставщиков шрота масличных культур из России. "Шрот масличных - одна из самых востребованных товарных позиций на биржевых торгах. С начала года белорусские сельхозпредприятия закупили данной продукции на $73,5 млн, что на 33% больше, чем в январе-мае 2020-го. Уверен, что российские компании смогут без труда занять свою нишу на этом перспективном рынке", - подчеркнул он.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.

Международная специализированная выставка "Белагро-2021" проходит с 1 по 5 июня на территории выставочного центра Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". Аграрный форум традиционно собирает вместе не только белорусских аграриев и работников пищевой и перерабатывающей промышленности, но и их зарубежных коллег и партнеров. В этом году участие в выставке принимает свыше 400 компаний из 16 стран.-0-