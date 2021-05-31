БУТБ представила экспортные возможности белорусских предприятий деревообработки на форуме в Китае

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Презентация Белорусской универсальной товарной биржи как перспективной точки входа на белорусский рынок лесопродукции прошла во время международного лесопромышленного форума "Новые правила игры: деревообрабатывающая промышленность в условиях пандемии" в Тайцане (провинция Сучжоу, КНР), сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

В ходе презентации представлен экспортный потенциал белорусской лесной отрасли, отмечен опыт БУТБ по организации поставок белорусских пиломатериалов в Китай по новому Шелковому пути и основные преимущества биржевой площадки для китайских покупателей.

Отдельное внимание уделено практике проведения специальных биржевых торговых сессий, предполагающих реализацию пиломатериалов с доставкой конечным потребителям на территории Китая. Это позволило привлечь на БУТБ ряд крупных импортеров и менее чем за полгода в разы увеличить объемы экспорта белорусской лесопродукции в КНР.

Фото БУТБ

Одновременно ведется работа по расширению применения механизма транзитных сделок. В частности, формируется пул поставщиков пиломатериалов из Смоленской, Брянской и Псковской областей России, заинтересованных в реализации своей продукции не только в Беларуси, но и в других странах, включая ЕС, Китай, Великобританию, Египет.

Форум собрал более 120 китайских предприятий лесной отрасли, а также ведущих экспертов из стран Европы и Азии. Организаторами выступили LEF Network China (проект по поддержке экспорта европейской лесопродукции в Китай) и компания Tao Wood (крупный китайский импортер лесоматериалов).-0-