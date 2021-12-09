БУТБ представила концепцию формирования общего биржевого рынка товаров ЕАЭС

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа представила свою концепцию архитектуры и принципов функционирования такого рынка, а также предложила перечень товаров, биржевую торговлю которыми можно было бы вывести на наднациональный уровень. Об этом шла речь в ходе заседания рабочей группы Евразийской экономической комиссии по формированию общего биржевого рынка товаров ЕАЭС, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

Согласно концепции БУТБ, торги будут проводиться посредством общего торгового модуля, размещенного на сервере одной из действующих бирж или на базе независимого центра обработки данных. Для проведения торгов национальные биржи (организаторы торгов) будут подключаться к торговому модулю по выделенным каналам связи, используя единый протокол обмена данными. При этом интеграцию торговых сессий предлагается реализовать путем создания "торговых линков" - копий заявок на покупку или продажу, содержащих торговые параметры и идентификатор участника торгов.

Что касается товаров, которые будут торговаться на общем биржевом рынке, то, по словам заместителя председателя правления БУТБ Алексея Мацевило, ввиду целого ряда регуляторных ограничений начинать проект по биржевой торговле в рамках ЕЭАС имеет смысл не с энергоносителей, как обсуждалось ранее, а с товаров, общие рынки которых уже существуют и могут обеспечить корректную работу биржевого механизма.

"Биржевые товарные рынки ЕАЭС не являются какой-то самостоятельной сущностью и могут функционировать только на базе общих товарных рынков, где отсутствует специфическое регулирование для национальных рынков и для экспортных сделок. В этом контексте мы считаем, что начать формирование биржевого сегмента общих товарных рынков целесообразно с организации торговли лесоматериалами, а также ликвидными товарами преимущественно сельскохозяйственной группы, такими как удобрения, зерно, шроты, жмыхи и растительные масла", - отметил Алексей Мацевило.

Кроме того, по мнению представителя БУТБ, особое внимание необходимо уделить гармонизации правил и практик, в соответствии с которыми будут проходить торги на общем биржевом товарном рынке. "В рамках такого гармонизированного регуляторного пространства все национальные биржи могли бы выступать организаторами торгов для общего биржевого рынка ЕАЭС. Вместе с тем для проведения интегрированных торговых сессий потребуется дополнительно решить комплекс вопросов, связанных с обменом данными и заключением трансграничных сделок в электронной форме, разработкой единых справочников и классификаторов товаров, осуществлением клиринга и расчетов в различных валютах. Это значительный пласт работы, но, я уверен, совместными усилиями мы его успешно освоим", - подчеркнул заместитель председателя правления БУТБ.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-