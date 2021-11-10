БУТБ представила потенциал электронной биржевой торговли продукцией АПК на выставке в Гуанчжоу

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа представила потенциал электронной биржевой торговли продукцией агропромышленного комплекса на всемирной сельскохозяйственной выставке Wagri, которая прошла 8-9 ноября в Гуанчжоу (Китай), сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

В этом году, несмотря на пандемию, выставка собрала около 500 экспонентов из Юго-Восточной Азии, Европы, Южной Америки и Ближнего Востока. Посетители стенда БУТБ имели возможность подробно ознакомиться с принципами работы белорусской биржевой площадки, наиболее востребованными товарными позициями, порядком участия в биржевых торгах и основными преимуществами биржевого механизма.

Как отметили в пресс-службе, биржа впервые участвовала в таком узкоспециализированном выставочном форуме по сельскохозяйственной тематике. Главная цель была рассказать как можно большему количеству представителей китайского бизнеса о возможностях применения биржевой площадки в торговле с Беларусью, странами Европы и ЕАЭС и аккредитовать их для работы на бирже. "Разумеется, приоритетное значение для нас имеет организация регулярных поставок белорусских товаров на рынок КНР. В настоящее время с нами сотрудничают 60 китайских компаний, две из которых получили статус брокеров-нерезидентов. На биржевых торгах они преимущественно приобретают пиломатериалы, однако в течение этого года также совершались сделки по закупке рапсового масла и сахара. Кроме того, китайские покупатели активно интересуются белорусской мясо-молочной продукцией: сухим молоком и сывороткой, сырами, говядиной, субпродуктами. Поэтому данные товарные позиции будем прорабатывать в первую очередь", - рассказали в БУТБ.

Выставка Wagri 2021 организована Китайским советом по содействию международной торговле, Торгово-промышленной палатой провинции Гуандун, Ассоциацией организаций оптовой торговли овощами Макао и Южно-китайским сельскохозяйственным университетом.

По итогам 10 месяцев 2021 года биржевой товарооборот Беларуси и Китая вырос в 2,6 раза и составил $50,6 млн. Обеспечить высокую положительную динамику на китайском направлении позволила реализация комплекса мероприятий по привлечению на торги китайских компаний, а также проведение регулярных экспортных торговых сессий с логистикой доставки товара до конечных потребителей в КНР.-0-