БУТБ: приобрести имущество на электронных торгах стало проще

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приобрести имущество на электронных торгах стало проще, заявил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Белорусской универсальной товарной биржи Роман Янив.

На электронной торговой площадке "БУТБ - Имущество", оператором которой является БУТБ, впервые появилась возможность приобретать имущество и имущественные права совместно, выступая на торгах в качестве "консолидированного участника". Консолидированный участник - это два и более юридических или физических лица, в том числе индивидуальных предпринимателя, участвующие в электронных торгах на основании договора о совместном участии. Таким образом, с целью приобретения дорогостоящего предмета имущества можно объединять финансовые ресурсы сразу нескольких потенциальных покупателей.

"Еще одним важным положительным изменением для участников электронных торгов стало отсутствие необходимости предоставлять документы на бумажном носителе. Теперь для регистрации на площадке достаточно отправить на биржу скан паспорта для физических лиц или устава и свидетельства о госрегистрации - для юридических. Для подачи заявления на участие в торгах личная явка тоже больше не требуется", - рассказал Роман Янив.

Кроме того, изменился механизм взимания платы с организаторов электронных торгов, выставляющих на продажу имущество негосударственной формы собственности. Ранее оплачивать услуги площадки нужно было вне зависимости от совершения сделки, а теперь - только по факту реализации предмета торгов.

Всего за 2021 год на площадке "БУТБ - Имущество" реализовано имущество и имущественные права на сумму Br8,4 млн, что в 2 раза больше показателя 2020 года. При этом дополнительная выручка организаторов торгов также выросла вдвое - до Br1,8 млн. Пресс-секретарь отметил, что положительная динамика обусловлена прежде всего увеличившимся на 43% количеством результативных торгов.

"Яркий пример результативных торгов - торги по продаже незавершенного капитального строения в Кобрине. На этот лот претендовали 5 участников. В ходе конкурентной борьбы цена продажи увеличилась в 958 раз - с двух базовых величин до Br56 тыс. Самым дорогим объектом, проданным в прошлом году на площадке "БУТБ - Имущество", стало административное здание в Бресте. На финише торгов цена продажи составила Br225 тыс., увеличившись в 1,3 раза по сравнению со стартовой", - обратил внимание Роман Янив.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-