БУТБ прогнозирует дальнейший рост экспортных цен на рапсовое масло

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа прогнозирует дальнейший рост экспортных цен на рапсовое масло, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

С начала года цены на нерафинированное рапсовое масло, поставляемое на экспорт через Белорусскую универсальную товарную биржу, выросли в среднем на 28%. Это позволило белорусским экспортерам получить дополнительную выручку более 220 тыс. евро. При этом, по мнению биржевых аналитиков, положительный ценовой тренд сохранится и во втором квартале текущего года.

"Благоприятная конъюнктура на мировых рынках оказывает положительное влияние на динамику продаж продукции переработки масличных культур через биржевую площадку. По итогам последней торговой сессии 20 апреля экспортная биржевая котировка на рапсовое масло первого сорта составила 1054,5 евро за тонну на условиях DAP. Для сравнения в январе такое же масло на аналогичных условиях продавалось по 822 евро за тонну. С учетом высокого спроса на белорусское рапсовое масло в Европе, где в связи с пандемией COVID-19 заметно снизились объемы производства, вероятнее всего, цены еще не достигли своего потолка и во втором квартале рост котировок продолжится", - рассказали в пресс-службе.

Помимо ситуации на внешних рынках, важную роль в ценообразовании играет и уровень конкуренции в ходе биржевых торгов. Как отметили на БУТБ, данный показатель за последние три месяца также значительно увеличился.

"Если раньше в качестве покупателей в торгах рапсовым маслом участвовали преимущественно компании из Европы, то сейчас на биржевую площадку пришли новые игроки - в первую очередь из Китая. Конкурируя с европейцами, они способствуют повышению экспортных цен, что, в свою очередь, оказывает стимулирующее воздействие на белорусских производителей. В результате по объемам сделок именно продавцы рапсового масла стали крупнейшими экспортерами сельхозпродукции через БУТБ", - заявили в пресс-службе биржи.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-