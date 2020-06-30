БУТБ прорабатывает внедрение форвардных контрактов на сельхозпродукцию

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа прорабатывает вопрос внедрения форвардных контрактов на сельхозпродукцию, реализуемую на биржевой площадке, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"Наша цель - повышать эффективность управления финансовыми потоками сельхозпредприятий и сглаживать ценовые колебания на продукцию аграрного комплекса. Главная особенность форвардного контракта заключается в том, что цена продажи товара фиксируется в момент совершения биржевой сделки, в то время как поставка производится в определенный момент в будущем", - сказал Роман Янив.

Аналитики БУТБ полагают, что форвардные контракты будут востребованы у отечественных сельхозпроизводителей, так как позволят им более качественно выстраивать сбытовую стратегию и ускорят оборачиваемость продукции. В частности, зерно можно будет продавать еще до начала посевной кампании, тем самым решая проблему с дефицитом оборотных средств.

Некоторые элементы форвардных сделок на бирже применяются уже сегодня. Например, лесоматериалы могут реализовываться на экспорт по долгосрочным договорам, когда поставка проводится в течение года по мере выпуска продукции. Правда, в этом случае в биржевом договоре, как правило, прописывается возможность корректировки цены товара в соответствии с квартальными биржевыми котировками. При заключении форвардных сделок такие корректировки не предусмотрены: цена остается неизменной в течение всего срока действия договора.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе, главная функция которой - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и предоставление помощи иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-