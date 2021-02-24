БУТБ прорабатывает возможность экспорта белорусских пиломатериалов во Францию

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) обсудила с руководством французского импортера древесины - Bois Import SA - перспективы использования механизма биржевых торгов для организации поставок белорусской пилопродукции во Францию, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

Как отметил представитель Bois Import SA Франк Ванжан, достаточно долгое время его компания закупала пиломатериалы в странах Балтии, однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы, заставив искать альтернативные рынки. Одним из таких рынков может стать Беларусь. "Когда мы выяснили, что значительная часть пиломатериалов, которые попадают во Францию из Прибалтики, на самом деле производится в Беларуси, решили детально изучить ваш рынок и попробовать покупать нужную нам продукцию непосредственно у производителей. Конечно, биржевые торги - совершенно новый для нас инструмент и, скорее всего, потребуется какое-то время на то, чтобы освоить его. Однако возможности, которые он открывает, перевешивают любые неудобства", - считает французский бизнесмен.

В связи с этим первый заместитель председателя правления БУТБ Андрей Новиков заверил Франка Ванжана в готовности биржи оказать Bois Import SA любое необходимое содействие по выходу на белорусский рынок, включая аккредитацию, обучение и поиск деловых партнеров.

"Около половины всех производимых в Беларуси пиломатериалов реализуется на экспорт через биржевую площадку, а это порядка 2 млн куб.м в год. Более того, в январе нам удалось привлечь на торги ряд поставщиков пилопродукции и круглого леса из России. Поэтому, зарегистрировавшись на нашей бирже, вы автоматически получаете доступ и на российский рынок", - заявил Андрей Новиков. Он также предложил французской стороне не ограничиваться пиломатериалами, а рассмотреть возможность закупки и другой продукции деревообработки, в том числе древесных пеллет.

"В 2020 году в Беларуси были построены и введены в эксплуатацию шесть новых пеллетных заводов. Еще шесть планируется построить в текущем году. В результате наша страна сможет ежегодно реализовывать на экспорт примерно 250 тыс. т пеллет. Так что сейчас у вас есть хорошая возможность зайти на этот рынок на этапе становления и стать одним из первых поставщиков белорусских пеллет в страны Евросоюза. При этом регулярность поставок можно легко обеспечить путем заключения годовых контрактов", - добавил представитель БУТБ.-0-