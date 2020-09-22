БУТБ прорабатывает возможность экспорта льноволокна

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа прорабатывает вопрос организации экспорта продукции переработки льна через биржевую площадку, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"В торговой системе БУТБ уже размещены заявки на продажу короткого льноволокна от четырех белорусских производителей. Продукция реализуется на условиях 100%-ной предоплаты с отгрузкой со склада завода-изготовителя", - рассказал Роман Янив.

Сделок пока не совершалось, однако интерес со стороны иностранных покупателей есть. "В качестве основного рынка сбыта льноволокна рассматривается Китай, который ежегодно импортирует эту продукцию на сумму свыше $300 млн. К нам уже обратился ряд китайских компаний, готовых закупать белорусское льноволокно на биржевых торгах. Условия, предлагаемые белорусскими экспортерами, их в целом устраивают. В связи с этим главная задача биржи - привлечь как можно больше потенциальных покупателей и обеспечить достаточный уровень конкуренции в ходе торгов. Активное содействие в этом оказывают аккредитованные на БУТБ брокеры-нерезиденты", - отметил пресс-секретарь.

Короткое льноволокно (длиной от 10 до 50 см) используется для производства мешочных, тарных и брезентовых тканей. В зависимости от показателей качества подразделяется на пять номеров: 8, 6, 4, 3 и 2. Низкосортное применяется при изготовлении нетканых материалов и бумаги.

По состоянию на 1 сентября на БУТБ аккредитованы 22 китайские компании. В текущем году в КНР преимущественно реализовывались обрезные пиломатериалы хвойных пород и деревянные заготовки для производства тары.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе, главная функция которой - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и предоставление помощи иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-