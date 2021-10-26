БУТБ прорабатывает возможность поставок белорусских пиломатериалов и металлопродукции в Израиль

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа прорабатывает возможность регулярных поставок отечественных пиломатериалов и металлопродукции в Израиль, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

Перспективы экспорта белорусских пиломатериалов и металлопродукции в Израиль через биржевую площадку, а также стратегию выхода на этот рынок обсудили в ходе встречи руководства Белорусской универсальной товарной биржи с представителем крупной израильской группы компаний, аккредитованной на БУТБ в качестве брокера-нерезидента.

Как отметил соучредитель израильского холдинга Борис Гельфанд, результаты маркетингового исследования, проведенного его компанией, подтвердили наличие высокого спроса на производимую в Беларуси продукцию, которая сможет успешно конкурировать с аналогами из других стран как по цене, так и по качественным параметрам. А тот факт, что биржа обеспечивает контроль исполнения сделок, послужит дополнительным стимулом для приобретения именно белорусских товаров.

"Я думаю, у нас есть все шансы выйти на израильский рынок и занять там определенную нишу. Начать лучше всего с экспорта пиломатериалов, так как прежде чем стать биржевым брокером, наша компания долгое время занималась закупками и дистрибуцией продукции деревообработки. Сформированная нами клиентская база - это, по сути, готовый пул покупателей. Помимо этого, планируем заняться продвижением белорусских изделий из металла. По этой товарной категории рынок Израиля оценивается примерно в $4 млрд. То есть потенциально через биржевую площадку можно реализовывать практически любые объемы. К тому же сейчас у нас настоящий строительный бум, и спрос на арматуру и металлоконструкции очень высокий. При этом одним из ключевых аргументов в пользу биржевых торгов будет не только доступ к ведущим белорусским поставщикам, но и минимальный уровень риска по сравнению с внебиржевыми схемами", - считает израильский бизнесмен.

Председатель правления БУТБ Александр Осмоловский в связи с этим подчеркнул высокую заинтересованность биржи в развитии торговли с Израилем и предложил объединить усилия для достижения синергетического эффекта. "Вы прекрасно знаете израильский рынок, поддерживаете контакты со всеми основными игроками, а благодаря отсутствию языкового барьера сможете должным образом представить нашу площадку и ее преимущества. Мы же со своей стороны готовы оказать вам содействие в поиске деловых партнеров в Беларуси. Причем не только в сфере деревообработки или металлургии, а по всей гамме товаров, которые выпускаются в Беларуси. У нас аккредитовано свыше 21 тыс. белорусских компаний, и я полагаю, что многие из них хотели бы поставлять продукцию в Израиль. Объединив усилия, мы сможем построить прочный торговый мост между нашими странами", - уверен руководитель БУТБ.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-