БУТБ прорабатывает возможность продажи украинских пиломатериалов

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа заинтересована в приходе на биржевую площадку украинских деревообрабатывающих предприятий. Об этом заявил первый заместитель председателя правления БУТБ Андрей Новиков во время Всеукраинского лесопромышленного форума, который проходил во время 23-й Международной специализированной выставки деревообрабатывающей и мебельной промышленности "Деревообработка-2021" во Львове, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

По мнению Андрея Новикова, это позволит удовлетворить повышенный спрос на пиломатериалы на внутреннем рынке Беларуси и будет способствовать снижению цен на данную продукцию для отечественных потребителей. В свою очередь украинские экспортеры смогут воспользоваться механизмом транзитных сделок и поставлять лесоматериалы не только в Беларусь, но и в третьи страны.

"Помимо прямого доступа к крупнейшим белорусским потребителям пилопродукции, мы готовы предложить украинским компаниям выход на гораздо более емкие рынки Евросоюза, Китая и Египта. У нас уже наработана широкая база потенциальных покупателей, заинтересованных в приобретении значительных объемов пиломатериалов на регулярной основе. Данной возможностью уже активно пользуются деревообрабатывающие предприятия из России, поставляя свою продукцию в страны Балтии. В результате доля транзитных сделок в биржевом товарообороте стабильно растет", - отметил представитель БУТБ.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.

Всеукраинский лесопромышленный форум - крупнейшее мероприятие в сфере деревообработки, объединяющее ведущих производителей и потребителей лесопродукции из различных регионов Украины. В нынешнем году участие в форуме приняли около 100 компаний деревообрабатывающей и мебельной промышленности.-0-