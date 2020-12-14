БУТБ проведет первые специализированные экспортные торги для китайского рынка 15 декабря

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ) 15 декабря состоится первая специализированная торговая сессия по реализации пиломатериалов в Китай, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

На экспортные биржевые торги выставлено почти 20 тыс. куб. м заготовок из древесины хвойных пород с поставкой в контейнерах на условиях CFR (стоимость и фрахт) в ряд морских портов на материковой части Китая.

Как пояснили в пресс-службе БУТБ, решение о проведении отдельной торговой сессии согласовано с Министерством лесного хозяйства и обусловлено значительным спросом на белорусскую пилопродукцию в Китае, о чем свидетельствуют результаты торгов в текущем году: в январе-ноябре через биржевую площадку в китайском направлении реализована продукция деревообработки на общую сумму свыше $9 млн. Для сравнения: в 2019 году этот показатель был в разы меньше - порядка $200 тыс.

Для привлечения китайских субъектов хозяйствования на биржевую площадку реализован целый комплекс стимулирующих мер. В частности, максимально упрощена процедура аккредитации. Теперь на оформление всех документов уходит не более трех дней. Кроме того, с учетом потребностей китайских покупателей все заявленные на торги лоты пиломатериалов выставляются на нескольких базисах поставки, что позволяет выбрать наиболее удобный пункт приемки товара.

По состоянию на 1 декабря на БУТБ были аккредитованы 28 китайских компаний, 13 из которых пришли на биржевую площадку в этом году.-0-