БУТБ провела онлайн-презентацию для деловых кругов Башкортостана

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Преимущества использования торговых площадок Белорусской универсальной товарной биржи для укрепления деловых связей и увеличения взаимного товарооборота Беларуси и Башкортостана были представлены сегодня на онлайн-конференции, посвященной вопросам двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе БУТБ.

Организатором мероприятия выступил Центр поддержки экспорта Башкортостана.

Выступая перед участниками конференции, начальник управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Александр Башлий обратил особое внимание на возможности, которые предоставляет биржевая площадка башкирским компаниям, заинтересованным в развитии торговых отношений с белорусскими партнерами. В частности, биржевые торги открывают доступ к большинству крупнейших потребителей продукции, выпускаемой предприятиями Башкортостана, что позволит оперативно найти покупателя и совершить сделку на выгодных для обеих сторон условиях.

В то же время БУТБ может послужить эффективным инструментом закупок белорусских товаров, востребованных в Башкортостане. Так, Беларусь традиционно поставляет в Башкортостан машины и оборудование, нефтехимическую и химическую продукцию, текстильные изделия, продукты питания. Производители всех этих товарных позиций широко представлены на БУТБ и готовы сотрудничать с российским бизнесом.

Эта конференция стала одной из серии онлайн-мероприятий, направленных на вовлечение компаний из различных регионов России в биржевую торговлю с субъектами хозяйствования Беларуси. В текущем году представители БУТБ уже приняли участие в аналогичных видеоконференциях с Удмуртией, а также Смоленской, Брянской, Псковской, Свердловской и Волгоградской областями.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-