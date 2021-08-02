БУТБ провела первую сделку по экспорту сухого молока в Украину

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Белорусской универсальной товарной бирже совершена первая сделка по экспорту сухого молока в Украину, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

По итогам торговой сессии украинская компания приобрела у белорусского производителя пробную партию сухого обезжиренного молока объемом 40 т на сумму $108 тыс. Ранее украинские участники преимущественно приобретали на БУТБ лом металлов, стройматериалы, муку и семена растений, а к отечественной молочной продукции интереса не проявляли.

"Украина входит в первую пятерку стран по количеству аккредитованных на бирже компаний. При этом за первое полугодие число украинских участников увеличилось на 16% и составило 326. Существенно вырос и биржевой товарооборот с Украиной: по итогам шести месяцев он достиг $24,6 млн, что на 58% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Первая сделка по закупке белорусского сухого молока украинской компанией - знаковое событие с точки зрения диверсификации экспорта. Этому прежде всего поспособствовала активная работа биржи по привлечению на торги новых покупателей из Украины. В частности, компания, совершившая сделку, - крупный импортер сельхозпродукции на украинский рынок. С другой стороны, важную роль сыграла гибкая сбытовая политика белорусских молокопереработчиков, которые смогли предложить свою продукцию по конкурентоспособной цене. Как показывает практика, за пробной закупкой обычно следуют сделки значительно большего объема. Рассчитываем на схожий сценарий и в этом случае", - рассказали в пресс-службе БУТБ.

В целом за I полугодие 2021 года экспорт сухого молока через БУТБ увеличился в 4,5 раза. Основными покупателями продукции были резиденты Российской Федерации.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-