БУТБ рассчитывает на расширение сотрудничества с Омской областью России

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возможности более широкого применения биржевого механизма во взаимной торговле Беларуси и Омской области России обсуждались во время "Цифровой биржи контактов" в режиме онлайн-конференции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской универсальной товарной биржи.

Начальник управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Александр Башлий отметил значительный рост интереса к биржевой площадке со стороны компаний из граничащих с Беларусью регионов России. Он выразил надежду, что, несмотря на географическую отдаленность, аналогичным образом будет развиваться взаимодействие и с Омской областью.

"С начала года на бирже аккредитовались 183 новые компании из России, и большинство из них сегодня являются активными участниками торгов. Разумеется, это положительно сказалось на динамике биржевого товарооборота. Например, поставки черного металлопроката для нужд белорусских промышленных предприятий по итогам 11 месяцев увеличились на 68%, а экспорт сухого молока в Россию - на 53%, - рассказал представитель БУТБ. - Положительная динамика также характерна для рапсового масла, муки, строительных материалов. Уверен, что и для субъектов хозяйствования Омской области наша электронная платформа станет эффективным инструментом сбыта и закупок".

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.

По состоянию на 1 декабря на БУТБ аккредитованы 2482 резидента РФ. В структуре сделок преобладают шроты масличных культур, черный и цветной металлопрокат, уголь, мясо-молочная продукция, товары строительного назначения.-0-