БУТБ рассчитывает на развитие сотрудничества со Смоленской областью

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа рассчитывает на развитие сотрудничества со Смоленской областью. Об этом шла речь во время пилотного вебинара БУТБ для предприятий российского региона, сообщили БЕЛТА в пресс-службе биржи.

В ходе вебинара освещен весь спектр вопросов, касающихся использования торговых площадок БУТБ для выхода смоленских компаний на рынок Беларуси, в том числе путем участия в процедурах государственных закупок. "Смоленская область имеет для нас приоритетное значение с точки зрения развития биржевой торговли с Российской Федерацией. На сегодня на бирже аккредитованы порядка 400 смоленских компаний - больше, чем из любого другого региона России. При этом многие из них регулярно участвуют в торгах как по импорту, так и по экспорту товаров", - сказал первый заместитель председателя правления БУТБ Андрей Новиков.

По его словам, большое количество аккредитованных на бирже компаний Смоленской области открывает широкие возможности для наращивания объемов заключаемых сделок. "Вместе с тем считаю, что смоленские предприятия пока еще не в полной мере реализуют потенциал биржевого механизма. Среди перспективных направлений - продажа российского древесного сырья, зерновых культур, кормовых добавок, черного металлопроката, а также закупка белорусской мясо-молочной продукции и строительных материалов. Эти товарные позиции могут стать основой для долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества", - подчеркнул представитель БУТБ.

Генеральный директор Центра поддержки экспорта Смоленской области Максим Астапенков выразил готовность оказывать содействие БУТБ в информировании деловых кругов российского региона о преимуществах белорусской биржевой площадки и призвал участников вебинара использовать этот инструмент как дополнительный канал сбыта и закупок. "На мой взгляд, биржевые торги - это интересно, перспективно и, что немаловажно, не требует практически никаких финансовых вложений. Поэтому я однозначно рекомендую всем смоленским предпринимателям зарегистрировать свою компанию на бирже и попробовать торговать. Мы со своей стороны готовы оказать необходимую информационную поддержку", - отметил он.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-