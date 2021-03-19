БУТБ расширила географию экспорта рапсового масла

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт рапсового масла через Белорусскую универсальную товарную биржу за январь - февраль увеличился в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в стоимостном и натуральном выражении. Одним из драйверов роста стали поставки на рынок Китая. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

В январе - феврале 2021 года экспорт рапсового масла через Белорусскую универсальную товарную биржу достиг $15,5 млн. При этом из-за роста цен на биржевых торгах отечественные экспортеры получили дополнительную выручку порядка $204 тыс.

Обеспечить положительную динамику удалось не только благодаря высокому спросу со стороны основных импортеров, таких как Швейцария и страны Балтии, но и путем освоения новых перспективных рынков.

"В текущем году работающие на биржевой площадке белорусские экспортеры впервые получили доступ на рынок Китая. Это позволило заметно увеличить экспортные поставки в натуральном выражении. В целом емкости китайского рынка вполне достаточно, чтобы реализовать весь экспортный потенциал белорусской масложировой отрасли. По объемам закупок рапсового масла на биржевых торгах эта страна уже вошла в тройку лидеров наряду с Литвой и Швейцарией. Поэтому не исключено, что при сохранении текущего уровня спроса до конца года китайское направление станет приоритетным для отечественных производителей", - прокомментировали в пресс-службе БУТБ.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-