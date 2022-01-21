БУТБ расширяет сеть брокеров в России

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа расширяет сеть брокеров в России. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

Для наращивания биржевого товарооборота и увеличения количества участников торгов из России Белорусская универсальная товарная биржа аккредитовала третьего брокера в этой стране. Им стала компания "Алор Эссет Менеджмент", которая имеет многолетний опыт оказания брокерских услуг на территории России и сотрудничает с такими крупными торговыми площадками, как Московская биржа и Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа. При содействии нового брокера БУТБ рассчитывает обеспечить значительный прирост клиентов из России, а также расширить перечень белорусской продукции, реализуемой на российский рынок посредством биржевых торгов.

"В прошлом году в Россию поставлялась достаточно широкая номенклатура товаров. Прежде всего это сливочное масло, сухое молоко, продукция переработки масличных культур и цемент. На эти позиции пришлось около 80% экспортных продаж. Кроме того, российские участники регулярно приобретали через биржу кожевенный полуфабрикат "вет-блю", металлолом, стройматериалы и продукты питания. Отдельно следует отметить начало реализации в России кормовых добавок белорусского производства - L-лизин сульфата, пшеничного глютена и премиксов. Это новое перспективное направление, которому в 2022 году будет уделяться приоритетное внимание. Рассчитываем, что с приходом нового брокера деятельность биржи по продвижению отечественной продукции на рынке России станет еще эффективнее", - подчеркнули в пресс-службе БУТБ.

Кроме того, в пресс-службе сообщили, что по итогам 2021 года Российская Федерация сохранила за собой первое место как по сумме биржевого товарооборота с Беларусью, так и по числу компаний, аккредитованных на БУТБ. При этом за счет проведения комплекса мероприятий по привлечению потенциальных покупателей белорусских товаров из регионов России, а также тесного взаимодействия с Торговым представительством России в Беларуси долю экспортных сделок в структуре взаимной торговли удалось существенно увеличить.

В настоящее время на БУТБ аккредитованы порядка 60 брокерских организаций, в том числе 16 нерезидентов из 10 стран.-0-