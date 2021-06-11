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11 июня 2021, 13:40

БУТБ расширяет сотрудничество с Псковской областью

Фото из архива
Фото из архива

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа расширяет сотрудничество с Псковской областью (Россия), сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"Использование биржевого механизма способно придать импульс развитию торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Псковской области. При этом речь идет о поставках продукции не только псковских предприятий на белорусский рынок, но и третьих стран путем совершения транзитных сделок. Сейчас это один из самых востребованных инструментов у российских участников биржевых торгов", - заявил начальник управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Александр Башлий на бизнес-форуме в Торгово-промышленной палате Псковской области.

В мероприятии приняли участие предприятия аграрного комплекса, деревообрабатывающей отрасли, а также ведущие производители товаров промышленного и потребительского назначения. По итогам бизнес-форума достигнуты договоренности о реализации на белорусской биржевой площадке широкого спектра пиломатериалов, маслосемян и продуктов их переработки, кормовых добавок, электротехнического оборудования, БОПЭТ-пленок и полиэстера, производимых псковскими компаниями.

Помимо этого, руководство ТПП Псковской области выразило готовность содействовать БУТБ в установлении деловых контактов с региональными ассоциациями предпринимателей и бизнес-союзами для организации совместных круглых столов, семинаров и презентаций в целях информирования представителей деловых кругов Псковской области о возможностях и преимуществах работы на белорусском рынке через торговую платформу БУТБ.

"К сожалению, ввиду объективных причин в прошлом году наш товарооборот с Беларусью заметно снизился. Поэтому сейчас важно использовать любую возможность для активизации торговых отношений и восстановления объемов взаимной торговли как минимум до уровня 2019 года. Считаю, что включение биржи в цепочку поставок будет способствовать достижению этой цели", - отметил президент ТПП Псковской области Владимир Зубов.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-

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