БУТБ регистрирует рост конкуренции на биржевых торгах ветпрепаратами

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа регистрирует рост конкуренции на торгах ветеринарными препаратами, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"Белорусские сельхозпредприятия в первом квартале закупили на бирже ветеринарные препараты на общую сумму Br6,9 млн. Для сравнения: за весь прошлый год объем биржевых сделок с данной продукцией составил Br8,9 млн. Ключевым фактором, обеспечившим рост продаж ветпрепаратов через БУТБ, стала высокая конкуренция среди поставщиков, что поспособствовало приходу на биржевую площадку крупнейших представителей аграрного сектора", - сказал Роман Янив.

По его словам, сейчас в торгах ветпрепаратами регулярно участвуют порядка 50 продавцов, что создает максимально благоприятные условия для покупателей. "При конкурентной борьбе цены по некоторым лотам снижаются более чем в два раза. Благодаря этому только за первый квартал отечественные сельхозпредприятия сэкономили на закупках свыше Br330 тыс. При этом, как видно, срабатывает эффект "сарафанного радио", поскольку за последние два месяца на биржевую площадку пришли ведущие птицефабрики страны, включая таких гигантов, как солигорская и витебская. Оба предприятия уже активно совершают сделки", - отметил пресс-секретарь.

Биржевые торги ветеринарными препаратами проводятся на БУТБ с 14 мая 2020 года. Цель проекта - предоставить белорусским предприятиям агропромышленного комплекса эффективный механизм закупок востребованной продукции. Как ожидается, с приходом на торги крупных игроков уже по итогам января - апреля объемы реализации ветпрепаратов будут выше, чем за весь прошлый год.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-