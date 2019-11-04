БУТБ упростила процедуру участия в биржевых торгах - электронная подпись стала бесплатной

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ключи электронной цифровой подписи (ЭЦП) для участия в биржевых торгах ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" теперь выдаются бесплатно, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

Как отмечается, право на бесплатный ключ ЭЦП имеют не только отечественные, но и зарубежные компании. В БУТБ рассчитывают, что это позволит повысить привлекательность биржевой площадки, а также будет способствовать снижению порога входа на биржевой товарный рынок для субъектов хозяйствования.

"Кроме того, упростилась сама процедура регистрации на бирже. Если раньше для участия в торгах организациям государственной формы собственности, уже имевшим ключ ЭЦП, выданный республиканским удостоверяющим центром, приходилось дополнительно получать атрибутный сертификат в удостоверяющем центре БУТБ, теперь этого делать не нужно, - отметили в пресс-службе. - То есть для регистрации на БУТБ достаточно сертификата открытых ключей ГосСУОК".

В ближайшее время также планируется внести изменения в порядок регистрации компаний-нерезидентов: их избавят от необходимости переводить регистрационные документы на русский или белорусский язык. "До конца года на сайте биржи будут размещены шаблоны документации, уже переведенные на языки основных торгово-экономических партнеров Беларуси", - пояснили в БУТБ. Все, что нужно будет сделать иностранной компании - это внести нужные данные.

"Ожидается, что упрощение и удешевление процедуры регистрации положительно скажется на количестве участников биржевой торговли и будет способствовать дальнейшему развитию биржевого сегмента товарного рынка", - рассказали в пресс-службе.

Сегодня на Белорусской универсальной товарной бирже аккредитовано 22 тыс. 240 компаний, в том числе 4456 компаний-нерезидентов из 62 стран.-0-