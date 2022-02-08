БУТБ: в феврале возможен незначительный рост цен на стальной прокат

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По мнению аналитиков Белорусской универсальной товарной биржи, уже в феврале возможно возобновление роста цен на наиболее популярные виды стального проката. Об этом свидетельствуют как тенденции на внутреннем рынке Беларуси, так и общемировые тренды, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

Согласно ежемесячному аналитическому обзору биржевого товарного рынка, подготовленного Белорусской универсальной товарной биржей, в январе 2022 года стоимость основных видов стального проката в целом не претерпела существенных изменений по сравнению с декабрем прошлого года. Колебания цен были умеренными и в среднем не превышали 3% в сторону повышения или снижения. В частности, тонна горячекатаного листового проката и швеллера стала дороже на 2,2%, чем в декабре, в то время как стальные трубы, оцинкованный лист и уголок наоборот подешевели на 2-4%. Цены на остальные виды продукции черной металлургии остались на уровне предыдущего месяца. Вместе с тем аналитики БУТБ не исключают, что уже в феврале биржевые котировки на черный металлопрокат снова пойдут вверх.

"Резкий рост цен, характерный для весны прошлого года, маловероятен. Скорее всего, повышение будет плавным и затронет лишь самые востребованные позиции, такие как арматура, трубы и листовой прокат. Формированию восходящего тренда будет способствовать увеличение спроса со стороны отечественных промышленных предприятий, выпускающих металлоемкую продукцию, а также строительных организаций, задействованных в реализации крупных инфраструктурных проектов. Помимо этого, стимулирующее воздействие на белорусские цены будет оказывать ситуация на мировом рынке, где ввиду заметного подорожания энергоносителей и сокращения объемов производства в основных странах-экспортерах по-прежнему сохраняется некоторый дефицит стального проката. Разумеется, многое будет зависеть от конъюнктуры на рынке России, которая является главным поставщиком изделий из черных металлов в Беларусь. Там возобновление роста цен на металл ожидается ближе к марту, в преддверии начала строительного сезона, однако некоторые российские дистрибьюторы уже сейчас корректируют свои прейскуранты. Иными словами, потребителям стального проката следует готовиться к новому периоду подорожания, возможно, уже в ближайшие несколько недель", - отметили в пресс-службе.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-