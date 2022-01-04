БУТБ: в январе значительного изменения цен на черный металлопрокат не ожидается

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость черного металлопроката, реализуемого на Белорусской универсальной товарной бирже, в течение января с большой долей вероятности останется стабильной, без существенных корректировок в сторону повышения или снижения. Об этом говорится в обзоре биржевого рынка металлопродукции, подготовленного аналитиками БУТБ на основе данных о совершенных сделках за четвертый квартал 2021 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе биржи.

"В настоящее время какие-либо предпосылки для нового периода волатильности отсутствуют, и повторение прошлогодней ситуации маловероятно. После значительного роста цен в первом полугодии 2021 года, когда некоторые виды проката подорожали вдвое, в третьем квартале стоимость металла упала в среднем на 25-30%. Однако потом снижение замедлилось, и в течение четвертого квартала существенных ценовых колебаний не наблюдалось. В зависимости от вида продукции на биржевых торгах цены не выходили за пределы диапазона плюс-минус 10%. Примерно такая же динамика ожидается и в январе текущего года, поскольку рынок в целом стабилизировался и явного дисбаланса спроса и предложения сейчас нет", - считают аналитики БУТБ.

При этом отмечается: ввиду того, что порядка 70% реализуемых на БУТБ черных металлов имеют российское происхождение, цены на белорусском биржевом рынке в полной мере отражают ценовую конъюнктуру в России. Так, в четвертом квартале 2021 года на фоне избытка предложения со стороны российских металлопроизводителей спрос на изделия из черных металлов заметно снизился. В первую очередь это коснулось сегмента листового проката и стальных труб, так как наличие излишков продукции на складах и обострение конкуренции между поставщиками оказали давление на цены, заставив металлургические компании пойти на уступки. Незначительный рост стоимости арматуры, уголка и швеллера, сформировавшийся в октябре - ноябре 2021 года под влиянием сезонных факторов и неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктуры, в декабре сменился очередным снижением цен. В то же время сохранились ключевые факторы, препятствующие дальнейшему удешевлению металлопродукции, а именно повышение тарифов на контейнерные перевозки и рост цен на энергоносители. Поэтому, по мнению специалистов БУТБ, определенное давление на рынок продолжится.

"В ближайшей перспективе динамика белорусских цен на черные металлы продолжит соответствовать тенденциям внутреннего рынка России, на котором сохраняется избыток предложения из-за сократившихся экспортных поставок. Впрочем, для металлопроизводителей, вероятнее всего, приоритетной целью будет обеспечение загрузки мощностей, поэтому с их стороны можно ожидать более мягкой и лояльной по отношению к потребителям ценовой политики", - отмечается в обзоре.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-