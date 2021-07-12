БУТБ ввела ценовой коридор на пиломатериалы

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа вводит предторговый ценовой коридор с фиксированной верхней границей на торгах пилопродукцией на внутренний рынок с целью сдерживания дальнейшего роста цен на пиломатериалы для отечественных потребителей. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

Ценовой коридор действует с 9 по 28 июля включительно и применяется к любым типоразмерам и условиям поставки в разрезе наименований, сортов и влажности. "Ценовой коридор - классический биржевой инструмент. Он применяется для сглаживания ценовых колебаний в условиях высокой волатильности в том или ином сегменте биржевого товарного рынка", - пояснил Роман Янив.

Например, на торгах черными металлами постоянно действует ценовой коридор с фиксированной верхней границей. Это не позволяет продавцам устанавливать чрезмерно высокие цены, не соответствующие текущей рыночной конъюнктуре. В то же время на молочную продукцию, реализуемую на экспорт, действует ценовой коридор с фиксированной нижней границей, что препятствует продаже данной продукции за рубеж по ценам "ниже рынка". "В случае с пиломатериалами главная цель ценового коридора - не допускать на торги предложения на продажу по изначально завышенной цене. Вкупе с увеличением количества продавцов и объемов выставляемого на торги ресурса данная мера будет содействовать стабилизации цен и снятию ажиотажа со стороны покупателей", - подчеркнул пресс-секретарь.

Торговые сессии по реализации пиломатериалов на внутренний рынок проводятся на БУТБ еженедельно. В среднем на продажу выставляется порядка 2 тыс. куб.м. В первом полугодии 2021 года на данных торгах совершено 1684 сделки на сумму Br28,9 млн. Таким образом, количество сделок увеличилось в 3 раза, а их сумма - в 4 раза. При этом для предотвращения ценового манипулирования и нецелевого использования ресурса на торги допускаются только покупатели, приобретающие пиломатериалы для собственного производства или потребления и предоставившие выданный в установленном порядке сертификат продукции собственного производства либо иной документ, подтверждающий целевое использование пиломатериалов.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-