БУТБ ввела в эксплуатацию модуль по госзакупкам из одного источника

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2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) ввела в эксплуатацию модуль "Государственные закупки из одного источника", который функционирует на электронной торговой площадке (ЭТП) zakupki.butb.by, сообщили БЕЛТА в пресс-службе биржи.
Применение модуля в торгово-закупочной деятельности позволит заказчикам удаленно в электронном виде купить необходимый товар (работу, услугу) с соблюдением норм законодательства о госзакупках, а предприятия малого и среднего бизнеса получают дополнительный канал сбыта своей продукции.
В модуле могут работать заказчики и участники, аккредитованные на ЭТП, а также поставщики, прошедшие в модуле процедуру упрощенной регистрации. Порядок работы определен временным регламентом.-0-