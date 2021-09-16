БУТБ запускает ежедневные торги пиломатериалами для внутреннего рынка

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дополнительная ежедневная торговая сессия по реализации пиломатериалов на внутренний рынок организуется на Белорусской универсальной товарной бирже с 20 сентября, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

Нововведение связано с вступлением в силу изменений в постановление Совета Министров от 16 июня 2004 года №714 "О мерах по развитию биржевой торговли на товарных биржах". Согласно обновленному документу, юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны заключать сделки с товарами, классифицируемыми кодом ТН ВЭД 4407 "лесоматериалы, полученные распиловкой или расщеплением вдоль, строганием или лущением, обработанные или не обработанные строганием, шлифованием, имеющие или не имеющие торцевые соединения, толщиной более 6 мм (кроме продольно распиленной оцилиндрованной древесины)", на внутреннем рынке на биржевых торгах БУТБ.

Вместе с тем данная норма законодательства не распространяется на пиломатериалы, реализуемые в объектах розничной торговли, а также организациям, которые строят жилье на территории сельской местности по госпрограммам, сельхозорганизациям, которые строят и ремонтируют животноводческие фермы, другие объекты производственной и социальной инфраструктуры, находящиеся на их балансе, организациям, выполняющим ремонт и текущее содержание объектов, находящихся на балансе бюджетных организаций.

"Ожидается, что внесение в обязательный перечень пиломатериалов, реализуемых на внутреннем рынке, будет способствовать формированию справедливых рыночных цен на данную продукцию, стимулировать развитие конкуренции и обеспечивать равный доступ к ресурсу для всех потребителей внутри страны", - подчеркнул Роман Янив.

Торги будут проходить каждый день в 10.00. Заявки на продажу можно будет подать не позднее чем за 2 рабочих дня до даты проведения торгов, а заявки на покупку - как минимум за 2 часа до начала торгов. "Никаких ограничений по доступу на торговую сессию не предусмотрено - принять участие вправе любая аккредитованная на бирже компания или индивидуальный предприниматель. В ходе торгов можно будет приобрести как пиломатериалы, выпускаемые государственными предприятиями, так и продукцию частных деревообработчиков. Цены будут формироваться исходя из текущего соотношения спроса и предложения. Поскольку ажиотаж, характерный для начала года, уже спал, вводить ценовой коридор или какие-либо другие меры ценового регулирования в ближайшей перспективе не планируется", - отметил пресс-секретарь.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-