БВФБ и Шанхайская фондовая биржа будут развивать сотрудничество

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская валютно-фондовая биржа и Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange - SSE, Китай) подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на развитие сотрудничества в сфере биржевой торговли, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт БВФБ.

Меморандум предусматривает обмен информацией о рынках и биржевых продуктах, представленных в Беларуси и Китае, проведение совместных мероприятий, исследовательских проектов, стажировки сотрудников, а также определение других возможностей для сотрудничества.

"Подписание меморандума между Белорусской валютно-фондовой биржей и Шанхайской фондовой биржей стало очередным шагом в расширении взаимодействия в биржевой сфере между Беларусью и Китаем и развитии организованного рынка ценных бумаг", - отметили в БВФБ.

Шанхайская фондовая биржа - некоммерческое объединение, управляемое государственной комиссией по ценным бумагам КНР, входит в пятерку крупнейших торговых площадок мира. Капитализация биржи превышает $4 трлн.-0-