БВФБ и Шеньчжэньская фондовая биржа будут развивать сотрудничество в сфере биржевой торговли

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" и Шеньчжэньская фондовая биржа (Shenzhen Stock Exchange - SZSE) подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на развитие сотрудничества в сфере биржевой торговли, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт БВФБ.

"Меморандум предусматривает создание белорусско-китайской инициативы по обслуживанию рынка капитала, включающей в себя обмен биржевой информацией, проведение совместных мероприятий, исследовательских проектов, нацеленных на развитие и поддержку организованных рынков ценных бумаг", - отметили в БВФБ.

Подписание меморандума между Белорусской валютно-фондовой биржей и Шеньчжэньской фондовой биржей стало очередным шагом в расширении взаимодействия в биржевой сфере между Беларусью и Китаем.

Шэньчжэньская фондовая биржа - одна из основных фондовых бирж в КНР, входит в 10 самых больших азиатских бирж, а также одна из крупнейших в Азии. SZSE основана в 1990 году как саморегулируемое юридическое лицо под управлением Китайской комиссии по регулированию ценных бумаг (CSRC). Инструментами биржи являются акции, взаимные фонды и облигации, в листинг включено 2170 компаний.-0-